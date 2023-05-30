30 мая, 16:24
Военная операция на Украине

В Белом доме заявили, что не поддерживают удары Украины по территории России

Американские власти все еще собирают информацию о случившемся в Москве и Подмосковье

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не поддерживает удары Украины по территории, которую она признает российской. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на Москву и Подмосковье.

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В нем отмечается, что американские власти все еще собирают информацию о случившемся, но "не поддерживают атаки [Украины] внутри России". В СНБ утверждали, что вашингтонская администрация "сосредоточена на предоставлении Украине [военной] техники и проведении подготовки [ВСУ], необходимых для того, чтобы вернуть свою собственную, суверенную территорию".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России, и это явный признак террористической деятельности. Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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