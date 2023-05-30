Politico: страны НАТО не могут договориться, что можно пообещать Украине вместо вступления

По данным газеты, Киев уже не может удовлетвориться принятой на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году формулой, что "Украина и Грузия со временем вступят в НАТО, когда будут соответствовать всем критериям"

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Острые разногласия сохраняются в НАТО о том, что можно пообещать Украине на саммите альянса в Вильнюсе в июле вместо вступления, вопрос о котором, по общему мнению, не может обсуждаться до завершения боевых действий. Об этом написало во вторник брюссельское издание газеты Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

"В НАТО есть широкое взаимопонимание, что Украина не может присоединиться, пока активно воюет с Россией. Однако украинские политики хотят, чтобы лидеры НАТО сделали (на саммите в Вильнюсе - прим. ТАСС) конкретный политический жест, который бы направил Украину по пути вступления в НАТО", - отмечает газета.

В публикации подчеркивается, что Киев уже не может удовлетвориться принятой на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году формулой, что "Украина и Грузия со временем вступят в НАТО, когда будут соответствовать всем критериям". Украинским властям нужен более зримый символ прогресса на пути в альянс, отмечает издание.

"Страны НАТО в настоящее время разделены по вопросу о том, как ответить на призывы Киева в отношении саммита в Вильнюсе, это один из самых чувствительных вопросов подготовки к этой встрече. Отдельные страны на восточном фланге призывают дать четкий сигнал, что Украина движется к членству, подчеркивая, что это важно для поддержания доверия к НАТО", - отмечает газета. Одним из вариантов, говорится в публикации, может стать создание Совета Украина - НАТО (СУН), который должен стать более продвинутой формой сотрудничества, чем действующая сейчас Комиссия НАТО -Украина (КНУ).

"Ряд стран Западной Европы придерживаются позиции, что серьезная дискуссия о членстве должна подождать до конца военного конфликта, что не препятствует более тесному сотрудничеству НАТО и Украины", - отмечает газета.

Politico отмечает, что тема обещаний Киеву будет обсуждаться на предстоящей 31 мая в Осло неформальной встрече глав МИД НАТО.