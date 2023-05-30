Венгрия планирует увеличить расходы на оборону в 2024 году почти на 29%

Правительство страны намерено выделить на эти цели €4,85 млрд

БУДАПЕШТ, 30 мая. /ТАСС/. Венгерское правительство намерено выделить в 2024 году на военные цели €4,85 млрд, что почти на 29% больше, чем в нынешнем. Об этом сообщил во вторник министр финансов Венгрии Михай Варга, объяснивший повышение оборонных расходов продолжением вооруженного конфликта на территории соседней Украины.

"В следующем году объем средств, выделяемых на оборону, составит 1 796 млрд форинтов (€4,85 млрд), что на 401 млрд форинтов (€1,08 млрд) больше, чем в 2023 году", - сказал глава Минфина, представляя проект государственного бюджета в парламенте страны. Таким образом, расходы на оборону увеличатся в Венгрии в 2024 году на 28,6%.

Варга уточнил, что в соответствии с обязательствами перед НАТО оборонные расходы Венгрии достигнут 2,1% ВВП, а Фонд национальной обороны, в который отчисляется часть налога на сверхприбыль корпораций и который используется для финансирования вооруженных сил, составит почти 1 310 млрд форинтов (€3,54 млрд).

На укрепление государственной границы в целях защиты от нелегальной миграции планируется затратить 650 млрд форинтов (€1,76 млрд). "На правоохранительную деятельность и укрепление общественной безопасности будет выделено 1309 млрд форинтов (€3,54 млрд), что примерно на 167 млрд форинтов (€450 млн) больше, чем в этом году", - отметил глава Минфина, выступление которого транслировалось на сайте парламента.

"Во время войны [на Украине] нужен бюджет, который гарантирует безопасность страны, защищает семьи, пенсии, рабочие места и сокращает коммунальные платежи. Именно поэтому основное внимание в бюджете на следующий год уделяется усилению защиты государственных финансов и укреплению национальной обороны", - пояснил министр. Правительство рассчитывает, что экономический рост в Венгрии составит в 2024 году 4%, инфляция сократится до 6%, а уровень безработицы не превысит 4%.

Партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", располагающая большинством мест в парламенте, заявила, что поддерживает проект бюджета, подготовленный кабинетом министров. Спикер парламента Ласло Кёвер сообщил, что дебаты по этому документу пройдут в течение июня, а 7 июля он будет вынесен на голосование.