Президент Литвы считает необходимым сохранить темпы роста оборонных расходов

Сейчас в бюджете Литвы военные затраты составляют 2,52% ВВП

ВИЛЬНЮС, 30 мая. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа считает необходимым сохранить темпы роста оборонных расходов и продолжать их наращивание. Об этом он заявил во вторник журналистам.

"У нас практически уже сегодня есть возможность увеличения финансирования системы обороны, - сказал он. - Благодаря моим усилиям было принято решение о том, что мы можем воспользоваться кредитами, чтобы ассигнования на обороны составили 3% валового внутреннего продукта. Надеюсь, что эта тенденция сохранится и в следующем году".

Как отметил президент, важно сохранить устойчивое развитие экономики, так как расходы на оборону увязаны с объемом валового внутреннего продукта (ВВП). "В случае снижения ВВП пропорционально снизится финансирование оборонных нужд", - пояснил он.

В текущем году в бюджете Литвы военные затраты составляют 2,52% ВВП. Парламент по инициативе президента разрешил брать от имени государства кредиты, чтобы довести оборонные расходы до 3% ВВП.