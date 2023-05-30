Источник анонсировал объявление ЦИК Турции результатов выборов президента 1 июня

По данным собеседника агентства, турецкий лидер примет присягу 3 июня

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Высший избирательный совет (Центризбирком) Турции не намерен затягивать оглашение окончательных результатов выборов президента и объявит их 1 июня. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в Анкаре.

"Задержек с объявлением результатов выборов не будет. 1 июня ЦИК их объявит. Таким образом, 3 июня президент примет присягу, как и должно быть по закону", - сказал он.

Собеседник добавил, что дата присяги депутатов уже известна. "Сегодня официально оглашены результаты парламентских выборов. Так что на третий день, 2 июня, состоится присяга. Президент же, как мы понимаем, совершенно не хочет затягивать процесс со своей стороны", - отметил он.

Как сообщил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, практически сразу после присяги в парламенте Реджеп Тайип Эрдоган может объявить новый состав кабинета министров. "Вероятно, уже вечером после присяги президент обнародует состав нового кабинета, пройдет церемония [инаугурации]. На нее хотят приехать многие лидеры государств. Думаем, гостей будет много", - сказал он.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.