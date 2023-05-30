Зеленский встретился с делегацией Атлантического совета, включая экс-главу ЦРУ

Президент Украины поделился с ними своим прогнозом относительно ситуации на передовой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник встретился в Киеве с делегацией действующего под эгидой НАТО аналитического центра "Атлантический совет", в составе которой был бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, и поделился с ними своим прогнозом относительно ситуации на передовой.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией ведущего американского неправительственного аналитического центра Атлантический совет во главе с президентом организации Фредериком Кемпом (политолог, бывший журналист газеты The Wall Street Journal - прим. ТАСС). В состав делегации вошли члены совета Джон Роджерс (финансист, в прошлом - помощник президента США Рональда Рейгана - прим. ТАСС), Дэвид Петреус (директор ЦРУ в 2011-12 годах - прим. ТАСС) и Джон Хербст (посол США на Украине в 2003-06 годах - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.

"Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на передовой и дал прогноз ее развития в ближайшей перспективе", - сообщает офис главы украинского государства. В частности, Зеленский отметил активизацию воздушных ударов по Украине в последние дни.

По просьбе представителей Атлантического совета Зеленский проинформировал о главных оборонных нуждах Украины. Он высоко оценил решение американского президента Джо Байдена о начале подготовки украинских летчиков для пилотирования современных западных истребителей и создания коалиции стран - союзников США, которые могут поставить Украине американские истребители F-16. Во время встречи поднимался вопрос об ожиданиях Украины от вильнюсского саммита НАТО. Зеленский подчеркнул, что для Украины важно получить четкий сигнал о перспективах членства в альянсе, сообщает его офис. Зеленский также рассказал делегации Атлантического совета о ходе реформ на Украине.