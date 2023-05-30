В Будапешт доставили 12 раненых в Косове венгерских военнослужащих

Министр обороны республики Криштоф Салай-Бобровницки сообщил, что в общей сложности ранены 27 человек

БУДАПЕШТ, 30 мая. /ТАСС/. 12 венгерских военнослужащих из состава Сил НАТО для Косова, получившие ранения в столкновениях с местными сербами, доставлены для лечения на родину. Об этом сообщил во вторник министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки.

"Венгерская мобильная рота, вступившая в столкновение с демонстрантами, была развернута в Косове в составе международных сил под итало-американским командованием. У нас в общей сложности 27 раненых, 12 уже прибыли на самолете домой", - процитировало главу Минобороны информационное агентство MTI. Салай-Бобровницки беседовал с журналистами в будапештском аэропорту имени Ференца Листа, куда прибыл самолет с ранеными солдатами.

Министр отметил, что несколько военнослужащих доставлены на родину с тяжелыми ранениями, но их жизни ничего не угрожает. Некоторым была оказана медицинская помощь на месте. По словам министра, все венгерские солдаты проявили стойкость и до конца выполнили приказы командования.