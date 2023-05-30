Экс-сотрудники Госдепа призвали США не использовать оружейный уран в экспериментах

Для него требуется топливо, содержащее более 600 кг высокообогащенного до 93% оружейного урана, отметили специалисты

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Бывшие сотрудники американского Госдепартамента и Комиссии по ядерному урегулированию призвали Минэнерго США пересмотреть свои планы по использованию оружейного урана для экспериментов в сфере ядерной энергетики. Соответствующее письмо они направили на имя министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм и руководителя Национального управления ядерной безопасности при энергетическом ведомстве Джилл Хруби.

"Мы, нижеподписавшиеся эксперты в сфере ядерного нераспространения, призываем вас пересмотреть [реализацию] эксперимента по созданию реактора с расплавом хлорида на том основании, что для него требуется топливо, содержащее более 600 кг высокообогащенного до 93% оружейного урана. Этого достаточно для десятков единиц ядерного оружия, и это подорвет политику США по минимизации высокообогащенного урана и, следовательно, повысит угрозу ядерного распространения и ядерного терроризма", - говорится в документе.

Эксперимент продолжительностью в шесть месяцев планируется провести в национальной лаборатории штата Айдахо при участии компании миллиардера Билла Гейтса по разработке новейших реакторов TerraPower, компании Southern Company и Министерства энергетики США. По их мнению, это должно привести к созданию прорывного реактора, который будет меньше загрязнять окружающую среду и влиять на климатические изменения.