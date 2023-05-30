Глава МИД Украины обратился к коллегам из стран НАТО перед их встречей в Осло

Дмитрий Кулеба заявил о необходимости усилить институциональные связи с альянсом и помощь Киеву

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что обратился к главам МИД стран - членов НАТО перед их встречей, которая пройдет в Осло.

"Я обратился ко всем 31 министру иностранных дел стран НАТО перед их неформальной встречей в Осло", - написал он в Twitter. При этом Кулеба не пояснил, о чем конкретно шла речь в его обращении.

В то же время украинский министр заявил, что на саммите НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле, необходимо усилить институциональные связи Украины с альянсом и помощь Киеву, "сделать шаг" навстречу обретению Украиной членства в НАТО, а также обеспечить гарантии безопасности на пути Киева в альянс.

Во вторник газета Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщила, что на предстоящей 31 мая в Осло неформальной встрече глав МИД стран НАТО будут обсуждать тему обещаний Киеву по поводу членства в альянсе. Газета отметила, что в НАТО сохраняются острые разногласия по поводу того, что можно пообещать Украине на саммите альянса в Вильнюсе в июле вместо вступления, вопрос о котором, по общему мнению, не может обсуждаться до завершения боевых действий.