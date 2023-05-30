Москва подверглась атаке дронов, ВСУ несут большие потери. События вокруг Украины

Москва во вторник утром подверглась нападению с участием восьми беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным столичных властей, незначительно повреждены три жилых здания, легко пострадали два человека. Президент РФ Владимир Путин дал удовлетворительную оценку работе столичной ПВО, добавив, что ее будут уплотнять.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение мая потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, а также много вооружений и боевой техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что киевское руководство уже приняло решение о сроках и направлениях контрнаступления ВСУ.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решений ВСУ, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на российской территории, все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские войска продолжали вести боевые действия на донецком, запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях, общие потери ВСУ за истекшие сутки составили порядка 440 человек. Уничтожено несколько единиц бронетехники и артиллерийские вооружения ВСУ.

Статистика СВО

За последний месяц ВСУ потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), более 400 танков и других бронемашин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщил глава Минобороны РФ в ходе селекторного совещания.

Шойгу добавил, что в течение мая перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

По словам министра, российские войска отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему удары, только за последние дни уничтожены крупные оружейные склады в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Военная поддержка Киева со стороны Запада "лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", подчеркнул Шойгу.

Налет БПЛА на Москву

Российская столица подверглась нападению с участием восьми БПЛА самолетного типа, проинформировало Минобороны РФ.

По его данным, три беспилотника были "подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей", остальные пять "сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".

По сведениям властей Москвы и Подмосковья, в результате попадания обломков БПЛА незначительные повреждения получили два здания на юго-западе столицы и многоэтажный жилой дом в Новой Москве. Обошлось без жертв, два человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не понадобилась.

Реакция на нападение

Система ПВО Москвы в ходе отражения атаки беспилотников "сработала штатно, удовлетворительно", заявил президент РФ. "Хотя есть над чем работать", - заметил Путин, добавив, что власти будут уплотнять систему ПВО столичного региона.

Президент напомнил, что российские войска "наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и именно по объектам военной инфраструктуры либо по складам с боеприпасами", а на днях удар был нанесен по штабу украинской военной разведки. "В ответ киевский режим выбрал другой путь - [путь] попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям", - подчеркнул Путин.

"Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима", - отреагировало на атаку БПЛА Министерство иностранных дел РФ.

Украина не имеет "прямого отношения" к атакам беспилотников на Москву, заверил в эфире украинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

В ООН заявили, что осуждают любые атаки против гражданской инфраструктуры.

Евросоюз принимает к сведению сообщения об атаке беспилотников на Москву, но не знает ее происхождения и других деталей, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Согласно письменному заявлению пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома, администрация США "не поддерживают атаки [Украины] внутри России".

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, сказал, что Украина "имеет легитимное право" совершать атаки против РФ за пределами своей территории.

Обстрелы территории РФ

ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области, есть раненые и погибшие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что речь идет о людях, отселенных из сельских муниципальных образований Шебекинского округа, который подвергается массированным обстрелам со стороны ВСУ.

Пять раз за день подвергся обстрелам Донецк, по городу было выпущено в общей сложности 36 ракет из РСЗО. Удар 10 ракетами был нанесен по Горловке.

Объявленные в розыск

МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского и замначальника Генштаба ВСУ, начальника Объединенного оперативного штаба ВСУ - командующего Операцией объединенных сил Сергея Наева.

Ранее СК России в рамках работы по расследованию фактов обстрелов мирного населения и гражданских объектов Донбасса предъявил всем троим обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети.

Подготовка контрнаступления

Украинское руководство уже приняло решение о сроках и направлениях контрнаступления ВСУ, заявил президент Украины. "Не только обеспечение боеприпасами, не только подготовка новых бригад, не только наша тактика. Но и сроки. Это то, что максимально важно. Сроки того, как мы будем двигаться", - сказал Зеленский в видеообращении по итогам заседания военного руководства.

Наступательные операции ВСУ возможны "в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке", рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью медиагруппе "Функе". Он добавил, что Киев не нападет на российскую территорию и "стремится к нормальным отношениям" с Москвой.

Сбой энергосистемы

Украинские СМИ сообщили об аварийных отключениях электроэнергии на всей территории страны. Министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора срочно создать комиссию по выяснению причин масштабного сбоя. В пресс-службе ведомства отметили, что он произошел "вследствие снижения частоты в энергосистеме", хотя пока "генерация полностью покрывает потребление".

В национальной компании "Укрэнерго" также отметили, что сбой связан с аварийным отключением нескольких магистральных высоковольтных линий, а не с дефицитом мощности. В то же время издание "Страна" со ссылкой на источники, близкие к Минэнерго, предположило, что сбой произошел вследствие нарушения работы ряда энергоблоков Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Иск против Зеленского

Депутат Верховной рады Гео Лерос сообщил, что по решению суда на Украине начато досудебное расследование дела о государственной измене в отношении Зеленского, так как он якобы назначал сотрудников ФСБ РФ в штат Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам парламентария, по делу проходит не только Зеленский, но и глава его офиса Андрей Ермак, замглавы офиса президента Роман Машовец, бывший начальник СБУ Иван Баканов и бывший замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко.

Ранее Лерос обвинял Зеленского и Ермака в коррупции на сотни миллионов евро при закупках боеприпасов.