Глава военной разведки Британии назвал РФ "самой большой угрозой" королевству до 2030 года

Эдриан Берд считает, что безопасность Европы неделима от безопасности всего мира вне зависимости от источника угрозы

ЛОНДОН, 30 мая. /ТАСС/. Глава военной разведки Великобритании Эдриан Берд выразил мнение, что Россия будет представлять наибольшую угрозу королевству до 2030 года.

"Хотя обязательным приоритетом в сфере безопасности для Великобритании должен быть наш домашний евроатлантический регион, и здесь мы полагаем, что Россия останется самой большой угрозой для материковой части Великобритании до 2030 года, также все более очевидным становится то, что безопасность Европы неделима от безопасности всего мира вне зависимости от источника [угрозы] - будь то деятельность [другого] государства, изменение климата или озабоченности в сфере глобального здравоохранения" - сказал он во вторник, выступая в лондонском Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute).

Берд отметил важность единого подхода западных стран к отношениям с Китаем. "Как наши близкие союзники и партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралия, Новая Зеландия, Япония, Республика Корея и Сингапур - приняли меры по сдерживанию дестабилизирующего влияния России в Европе и поддержке Украины, так и Великобритания должна реагировать на вызовы со стороны Китая", - подчеркнул он.

"Китай будет более явно конкурировать с Великобританией в представляющих для нас интерес сферах и будет способен нарушить поставки ключевых технологий и материалов, таких как микропроцессоры, полупроводники, редкоземельные элементы. Военные и разведывательные возможности Китая, а также его возможности в киберпространстве представляют все большую угрозу. Мы считаем, что в мире растущей конкуренции Китай будет представлять наибольший вызов для интересов Великобритании за рубежом и экономической безопасности [королевства] в 2030 году", - заявил Берд.

Кроме того, глава британской военной разведки в ходе своего выступления рассказал о новых методах информационной борьбы. "Технологии также увеличат важность конкуренции в информационной среде, - добавил он. - Эта тенденция уже проявилась в виде глобального использования информации и разведданных для формирования общественного восприятия во время конфликта на Украине. Эта тенденция продолжится по мере появления новых цифровых возможностей, [используемых] для введения в заблуждение и обмана общественности и подрыва воли и способности государства сражаться".

Британская доктрина

13 марта правительство Великобритании опубликовало обновленную версию Комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики. В документе говорится, что приоритетом внешней политики королевства в среднесрочной перспективе будет оставаться отражение угрозы, которую Россия якобы создает для европейской безопасности и мирового порядка. Китай в нем называется "определяющим эпоху вызовом" для Лондона.

Посольство России в Великобритании, комментируя публикацию, охарактеризовало линию правительства Соединенного Королевства в отношении РФ как конфронтационную и идеологизированную.