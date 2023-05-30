Швеция контактировала с Турцией по вступлению в НАТО после президентских выборов

Премьер-министр королевства Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм уважает решения Анкары по этому вопросу

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в НАТО после состоявшихся в Турции президентских выборов. Об этом заявил во вторник премьер-министр королевства Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в городе Лулео.

"У нас состоялось несколько контактов с [турецкими партнерами], в том числе после прошедших в минувшее воскресенье [в республике] президентских выборов. Мы, конечно, находимся в постоянном контакте с турецкой стороной по этому особому вопросу [вступления Швеции в НАТО]", - отметил премьер.

Он также добавил, что Стокгольм уважает решения Анкары по этому вопросу. "<...> Каждый член НАТО должен принимать свои решения. Решения от своего имени может принимать только сама Турция. Мы относимся к этому с полным уважением", - подчеркнул Кристерссон.

Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса в мае 2022 года, однако процесс вступления заблокировала Турция, потребовав от них объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в 2016 году. 28 июня в Мадриде перед началом саммита НАТО прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьера Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, который являлся своего рода дорожной картой и позволял Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Парламент Турции 31 марта одобрил протокол о вхождении Финляндии в НАТО, страна стала членом альянса 4 апреля. Вместе с тем Анкара не одобрила вступление в НАТО Швеции, поскольку, по словам Эрдогана, Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.