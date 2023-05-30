Мэр Варшавы заявил о риске выхода Польши из ЕС

По словам Рафала Тшасковского, некоторые политики в правящей коалиции "открыто настроены против Европы" и создают "антиевропейский климат"

МАДРИД, 30 мая. /ТАСС/. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский полагает, что существует вероятность выхода Польши из состава Евросоюза. Такое мнение он выразил в опубликованном во вторник интервью испанской газете El Periódico.

Отвечая на вопрос о том, есть ли, по его мнению, вероятность того, что республика покинет ЕС, градоначальник сказал: "Боюсь, что да". "Я не думаю, что завтра польское правительство скажет, что хочет выйти из Евросоюза, - пояснил он. - Но если вы все время нападаете на него, отрицаете правовое государство, обвиняете Брюссель во всех своих проблемах и ведете себя настолько безответственно, что ЕС блокирует нужные вам средства, это создает определенный климат".

"Они, наверное, пошли бы на референдум, но пока они создают правильный климат, говоря, что мы не суверенны или что ЕС стоит нам слишком много денег, - уточнил мэр Варшавы. - Опасность реальна". По его словам, некоторые политики в правящей коалиции "открыто настроены против Европы" и создают "антиевропейский климат".

"Это правда, что [председатель правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав] Качиньский хочет разрушить независимость судебной системы и многих наших институтов, - полагает Тшасковский. - Буквально неделю назад они начали парламентское расследование российского влияния в Польше, а теперь хотят судить [экс-председателя Европейского совета] Дональда Туска в большевистском суде, который может приговорить его к 10 годам".

При этом мэр считает, что "Венгрия еще менее демократична, чем Польша". "[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан - невероятно коррумпированный большой циник, когда дело доходит до управления деньгами, чего нельзя сказать о Польше в том же масштабе", - заявил градоначальник.