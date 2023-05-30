Блинкен заявил, что Конгресс увязывает поставку Турции F-16 с принятием Швеции в НАТО

Госсекретарь США отметил, что администрация президента Джо Байдена не связывает эти два вопроса

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Некоторые члены Конгресса США увязывают поставку Турции истребителей F-16 с ратификацией Анкарой документов о вступлении Швеции в НАТО. Об этом во вторник заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в городе Лулео.

"Что касается F-16, наша администрация была предельно ясна: важно, чтобы у Турции как у ключевого члена альянса были F-16 и комплекты модернизации, чтобы они могли действовать согласно самым высоким стандартам альянса и были полностью совместимы с любым другим союзником. <...> Мы, т. е. администрация [президента США Джо] Байдена, не связываем вместе эти два вопроса, но некоторые члены Конгресса делают это. Они увязывают вступление Швеции в НАТО с продвижением вперед в вопросе F-16. Конгресс является равноправной и независимой ветвью власти, его голос, конечно, имеет критическое значение в принятии таких решений. Но с нашей точки зрения, оба эти вопроса должны продвинуться вперед как можно скорее: вступление Швеции и комплекты модернизации F-16", - сказал он.

Блинкен призвал Турцию и Венгрию "как можно скорее ратифицировать вступление" Стокгольма. "Нет никаких причин ждать, Швеция уже готова", - считает он. При этом госсекретарь признал, что любой член Североатлантического альянса имеет право выражать свои опасения, и Анкара не исключение. "Заслуга Турции в том, что она смогла привлечь внимание всех союзников к ряду проблем, а заслуга Швеции и Финляндии в том, что они приняли конкретные меры, чтобы решить эти проблемы", - убежден Блинкен.

"С точки зрения США, сейчас настало время, чтобы завершить процесс вступления Швеции [в НАТО]. Она сделала очень значимые шаги, чтобы разрешить вполне законные опасения (Турции - прим. ТАСС). Так что мы надеемся, что этот процесс будет завершен в ближайшие недели. Мы не сомневаемся, что это может и должно быть сделано, и ожидаем, что так оно и будет", - заключил Блинкен.

Ранее Турция запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для находящихся в эксплуатации ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 в Анкаре заявили после ее исключения из программы производства истребителей пятого поколения F-35 в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400. Конгресс США пока не дает одобрения сделке, которая предусматривает поставку Турции этой авитехники.

В марте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может ратифицировать вступление Швеции в НАТО, поскольку Стокгольм отказывается экстрадировать 120 лиц, подозреваемых турецкими властями в террористической деятельности.