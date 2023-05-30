В ООН призвали к обеспечению безопасности ЗАЭС

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил последовательную позицию Антониу Гутерриша по территориальной целостности Украины

ООН, 30 мая. /ТАСС/. ООН выступает за обеспечение безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Наша позиция по Запорожью заключается в том, что там, насколько это возможно, должна быть обеспечена безопасность", - подчеркнул он. При этом представитель генсека не стал комментировать предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС, которые, как ожидается, представит во вторник на заседании Совета Безопасности ООН генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш] последовательно выступает за территориальную целостность Украины, что отражено в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", - подчеркнул представитель генсека.

Во вторник МАГАТЭ сообщило, что Гросси на заседании Совбеза ООН 30 мая озвучит принципы, направленные на обеспечение защиты Запорожской АЭС. Заседание Совбеза ООН по обеспечению безопасности ЗАЭС запланировано на 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 мск). Оно будет проходить под председательством главы швейцарского МИД Иньяцио Кассиса. Как сообщило ранее правительство Швейцарии, на заседании будут присутствовать представители Украины.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Гросси подготовил план, охватывающий пять принципов: запрет на размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих, запрет на ведение огня с территории и в сторону электростанции, обеспечение безопасности, защита всех внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением указанных принципов.