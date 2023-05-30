30 мая, 18:10
Эскалация в Косове

Миссия ООН заявила о работе над деэскалацией ситуации в Косове

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что глава миссии Кэролайн Зиаде в контакте со всеми сторонами

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Глава миссии ООН в Косове Кэролайн Зиаде в контакте со всеми сторонами и добивается деэскалации ситуации на севере края. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Специальный представитель Кэролайн Зиаде продолжает находиться в контакте со всеми заинтересованными сторонами и делает все, что может, чтобы разрядить ситуацию и добиться деэскалации", - сказал он.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в поселениях Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. 

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Эскалация в Косове
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