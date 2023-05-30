Блинкен сообщил, что страны Запада выработали самые близкие за 30 лет позиции по КНР

По словам госсекретаря США, Вашингтон хочет ответственным образом управлять разногласиями с Пекином, чтобы такие противоречия не вышли из-под контроля

СТОКГОЛЬМ, 30 мая. /ТАСС/. Страны коллективного Запада выработали самые близкие за последние десятилетия позиции по Китаю. С таким заявлением выступил во вторник на совместной с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном пресс-конференции в городе Лулео госсекретарь США Энтони Блинкен.

"За примерно 30 лет моей работы [на госслужбе] я действительно не видел времени, когда было бы большее совпадение подходов к Китаю между Соединенными Штатами и Европой, а также ключевыми партнерами в Азии", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, "ни Соединенные Штаты, ни Европа не поддерживают [экономическое] размежевание [с Китаем]". "Однако мы поддерживаем нейтрализацию рисков [в отношениях с КНР]", - подчеркнул Блинкен.

Согласно изложенной им информации, Вашингтон хочет ответственным образом управлять разногласиями с Пекином, чтобы такие противоречия не вышли из-под контроля. "Мы не стремимся к новой холодной войне. Мы не стремимся сдерживать Китай", - утверждал Блинкен.

По его версии, Запад применяет различные ограничительные меры против Пекина "не для того, чтобы остановить китайские инвестиции" или разорвать связи. Такие рестрикции призваны обеспечить безопасность Запада, положить конец "нерыночной экономической практике" КНР, считает Блинкен. "Думаю, мы видим, что единство в подходе [к Китаю] глубоко отвечает нашим общим интересам - Европы, США и ключевых стран Азии", - добавил госсекретарь.

Кроме того, он заверил, что США настроены на то, чтобы "сделать каждый резонный шаг", дабы не допустить скатывания конкуренции с Китаем к конфликту, на укрепление линий связи между Вашингтоном и Пекином, на укрепление сотрудничества в тех сферах, где это возможно.