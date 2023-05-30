Эрдоган 31 мая соберет последнее заседание действующего кабмина

Оно начнется в 15:30

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду проведет последнее заседание действующего кабинета министров перед формированием нового правительства. Об этом во вторник сообщил телеканал Haberturk.

Заседание начнется в 15:30 (совпадает с мск). О его повестке или о том, сколько оно может продлится, пока информация не поступала. Традиционно кабинет заседает около трех - четырех часов.

В ходе предвыборной кампании Эрдоган заявлял, что планирует существенно поменять состав правительства.

Как считают турецкие аналитики, в новом кабинете свои посты могут сохранить министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, глава МВД Сулейман Сойлу и министр национальной обороны Хулуси Акар. Другие ведомства с высокой долей вероятности получат новых руководителей.

Эрдоган может назвать состав нового кабмина в день принесения присяги в правительстве. Об этом сообщил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Однако присяга в парламенте пройдет только на третий день после официального объявления окончательных результатов выборов президента. ЦИК планировал объявить их 1 июня.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 47,86%.