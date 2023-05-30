Президент ЦАР объявил о предстоящем референдуме по новой конституции

Фостен-Арканж Туадера не назвал сроков проведения референдума

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Проект новой Конституции Центрально-Африканской Республики (ЦАР) будет вынесен на общенациональный референдум. Об этом объявил во вторник в обращении к нации президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

"Я принял решение представить проект новой конституции на референдум", - приводит слова главы государства Agence France-Presse. Сроков проведения референдума Туадера не назвал.

Действующая Конституция ЦАР является 13-й по счету с момента обретения страной независимости от Франции летом 1960 года. Она ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Туадера уже дважды избирался президентом ЦАР - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.

Между тем советник президента ЦАР в ранге министра Фидель Гуанжика заявил Agence France-Presse, что в случае принятия новой конституции Туадера может добиваться очередного избрания на пост главы государства. "При новой конституции счетчик президентства будет обнулен, и каждый, включая Туадеру, может баллотироваться, если пожелает", - отметил он.

В ЦАР уже больше трех лет ведется дискуссия о необходимости актуализации конституции, которая была принята в 2015 году. Летом 2022 года Туадера своим указом образовал комитет по разработке новой конституции. Глава государства утвердил в сентябре 2022 года персональный состав комитета и поручил ему представить в течение ближайших трех месяцев проект нового основного закона. Однако спустя неделю Конституционный суд ЦАР признал недействительным указ Туадеры о создании комитета по разработке нового основного закона. В решении суда было указано, что президент не имеет права инициировать изменение конституции. В октябре глава государства уволил с должности председателя Конституционного суда Даниэль Дарлан.

В январе Конституционный суд провел новое заседание и признал соответствующим конституции страны закон о порядке проведения в стране референдумов, который был в конце 2022 года принят парламентом.