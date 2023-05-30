Страны НАТО обсудят меры укрепления безопасности своей миссии в Косово

Неформальная встреча глав МИД стран Североатлантического альянса состоится 31 мая в Осло

РИМ, 30 мая. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что 31 мая в Осло на неформальной встрече глав МИД стран НАТО будет обсуждаться вопрос укрепления безопасности Сил НАТО для Косова (KFOR).

"Завтра я приму участие во встрече глав МИД стран - членов НАТО в Осло. Мы проведем оценку того, что может быть сделано для усиления безопасности военных [Сил НАТО для Косова]. Подтверждено, что миссия останется там для того, чтобы гарантировать мир и безопасность на Балканах", - сказал он во вторник в эфире гостелевидения RAI. Таяни добавил, что 14 раненых в Косове итальянских военнослужащих "находятся в хорошем состоянии, их жизни ничто не угрожает".

Миссия Сил НАТО для Косова заявила, что около 25 бойцов многонационального контингента получили ранения "в ходе сдерживания протестующих в муниципалитете Звечан". Среди них оказались итальянские и венгерские военнослужащие, которые получили переломы и ожоги. НАТО потребовала немедленного прекращения нападений на своих военнослужащих в Косове, напомнив, что они действуют на основании резолюции Совета Безопасности ООН 1244 от 1999 года.