Египет и Иран проведут встречу по вопросу восстановления двусторонних отношений

Как сообщил телеканал Al-Hadath, посредники работают над темами, которые могут обсуждаться в ходе предстоящей встречи

КАИР, 30 мая. /ТАСС/. Делегации Египта и Ирана в ближайшее время проведут встречу для выработки дорожной карты по восстановлению отношений между двумя странами. Об этом во вторник сообщил телеканал Al-Hadath.

По его информации, представители двух стран в ближайший период проведут консультации в одной из стран региона для формирования двустороннего комитета, который должен будет выработать механизм восстановления отношений между Каиром и Тегераном. Как указывает Al-Hadath, посредники работают над темами, которые могут обсуждаться в ходе предстоящей встречи, включая вопросы, по которым расходятся мнения сторон. Как предполагается, в первом раунде консультаций примут участие эксперты в области политики и по вопросам безопасности.

Ранее во вторник представитель правительства исламской республики Али Бахадори Джахроми заявил, что президент Ирана Эбрахим Раиси поручил Министерству иностранных дел принять необходимые меры для восстановления дипломатических отношений с Египтом.

Связи между Каиром и Тегераном были разорваны в 1980 году после Исламской революции, когда Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Кроме того, на двусторонних отношениях сказалось подписание арабской республикой мирного соглашения с Израилем. Курс на нормализацию отношений страны взяли лишь в 2010 году, но официально они так и не восстановлены.