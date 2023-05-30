30 мая, 19:13,
обновлено 30 мая, 19:41
Военная операция на Украине

Гросси: МАГАТЭ следит, чтобы ядерные материалы не использовались в военных целях

Глава Международного агентства по атомной энергии заявил о продолжении проверки гарантий безопасности на всей территории Украины

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) следит за тем, чтобы ядерные материалы на Украине не могли быть использованы в военных целях. Об этом заявил во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

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"В дополнение к нашей работе по ядерной безопасности мы также продолжаем нашу жизненно важную деятельность по проверке гарантий на всей территории Украины, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях", - сказал Гросси.

  

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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