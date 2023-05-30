Гросси назвал везением тот факт, что на ЗАЭС до сих пор не было ядерных аварий

Глава Международного агентства по атомной энергии отметил, что станция за последние 15 месяцев семь раз отключалась от внешних источников питания

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Запорожская АЭС за последние 15 месяцев семь раз отключалась от внешних источников питания и переходила на аварийные дизельные генераторы. Об этом заявил во вторник глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы - последнюю линию защиты от ядерной аварии - для обеспечения необходимого охлаждения установки реактора и отработанного топлива. Последнее, седьмое, отключение произошло всего неделю назад", - сказал Гросси.

Он назвал везением то, что на ЗАЭС до сих пор не было ядерных аварий, но, по его словам, "однажды удача может отвернуться". Ядерная или радиологическая авария на ЗАЭС будет иметь катастрофические последствия для жителей Украины, РФ, соседних стран, добавил он.