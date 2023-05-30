30 мая, 19:20,
обновлено 30 мая, 20:08
Военная операция на Украине

Гросси назвал принципы защиты Запорожской АЭС

Они содержат пять пунктов

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, изложил пять принципов по защите Запорожской АЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива.

Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных, также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава агентства.

"Нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы", - отметил он. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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