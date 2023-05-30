Оппозиционная партия ЮАР подала иск в попытке заставить власти выполнить требование МУС

Теневой министр юстиции "Демократического альянса" Глинис Брейтенбах сообщила, что в заявлении содержится требование об аресте президента России в случае его прибытия в республику на саммит БРИКС

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" (ДА) подала иск в суд столичной провинции Гаутенг с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование Международного уголовного суда (МУС) об аресте президента РФ Владимира Путина, если подобный запрос поступит на имя властей ЮАР при нахождении российского лидера на национальной территории. Об этом сообщила во вторник теневой министр юстиции ДА Глинис Брейтенбах.

"В нашем иске содержится требование об аресте президента России, если он прибудет в ЮАР на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который пройдет в конце августа в Йоханнесбурге, - отметила она в заявлении, опубликованном на официальном портале ДА. - Данный превентивный шаг имеет целью добиться от властей ЮАР выполнения ими взятых страной обязательств по Римскому статуту, лежащему в основе МУС".

Брейтенбах подчеркнула, что в иске изложены шаги, которые необходимо принять в случае, если власти ЮАР получат запрос от МУС на арест и выдачу российского лидера. "Так, Генеральный директор по вопросам юстиции и конституционного развития должен немедленно направить запрос мировому судье в соответствии со статьей 8(2) Закона об имплементации, - сообщила Брейтенбах. - Впоследствии любой ордер на арест, утвержденный мировым судьей, должен быть приведен в действие правительством, после чего президент РФ должен быть задержан и передан МУС".

Вопрос об отношениях ЮАР и МУС имеет острый характер, так как на саммит БРИКС в Йоханнесбург приглашены лидеры всех государств-участников. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Тест на соответствие

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с Международным уголовным судом. При этом он подчеркнул, что все решения по МУС будут приняты в ЮАР еще до начала саммита.

Председателем комитета назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Согласно полученной ТАСС информации, комитет занят сейчас анализом возможного несоответствия ордера МУС требованиям ООН. Свои предложения комитет направит в ближайшее время на рассмотрение совета министров ЮАР.

В свою очередь министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить обычный дипломатический иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств, в отношении которых действует выданный МУС ордер на арест.

Между Джулиус Малема, лидер второй по представительству в национальном парламенте оппозиционная парти ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (EFF) заявил, что президент России является желанным гостем в ЮАР, и никто не сможет помешать прибыть ему на саммит группы БРИКС. "Если потребуется, то мы [активисты EFF] встретим российского лидера в аэропорту, будем сопровождать его на место встречи БРИКС, а затем обеспечим возвращение обратно в аэропорт", - заявил он в марте. При этом Малера призвал ЮАР и другие страны Африки выйти из МУС.