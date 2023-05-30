Мадуро считает, что победа Эрдогана на выборах укрепляет отношения Турции и Венесуэлы

Венесуэльский лидер поздравил турецкого коллегу с переизбранием на пост президента

КАРАКАС, 30 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции укрепляет отношения двух стран.

"У меня состоялся телефонный разговор с нашим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом, которому от имени всего венесуэльского народа я выразил поздравления с переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Эта победа укрепляет путь наших взаимодополняемых отношений", - указал во вторник в Twitter Мадуро, который принимает участие в работе саммита южноамериканских государств в столице Бразилии.

Политические и экономические отношения Венесуэлы и Турции получили динамичное развитие после официального визита Эрдогана в 2018 году в южноамериканскую страну. Подписаны и реализуются двухсторонние соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, инвестициях в малый и средний бизнес, рыболовстве, туризме, спорте, здравоохранении, образовании и культуре. В июне прошлого года Мадуро совершил официальный визит в Турцию.