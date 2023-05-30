США прокомментировали атаку украинских беспилотников на Москву

Вашингтон не поддерживает вылазки Киева "внутри России", заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не поддерживает вылазки Украины "внутри России". Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя атаку беспилотников на российскую столицу и Московскую область.

"Мы видели новостные сообщения [об атаке] и собираем информацию о случившемся, чтобы лучше понять, что произошло. В целом, как мы уже говорили об этом ранее, мы не поддерживаем атаки [Украины] внутри России. Мы весьма ясно заявляли об этом. Мы сосредоточены на предоставлении Украине, как вы слышали от президента [США Джо Байдена] <...>, [военной] техники и проведении подготовки [ВСУ], необходимых для того, чтобы вернуть свою собственную суверенную территорию. И это именно то, что мы делаем уже более года", - сказала пресс-секретарь.

"Мы собираем данные, я не стану обсуждать гипотетические вопросы", - отметила она. "Мы не поддерживаем применение произведенной США техники для атак внутри России. Мы очень ясно давали это понять. И мы продолжаем это делать. И мы четко это делали не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами", - сказала она.

Она в очередной раз подвергла критике решение российских властей начать специальную военную операцию. "Мы много раз говорили, что они [власти РФ] могут вывести свои силы с [территории] Украины вместо того, чтобы наносить эти жестокие авиаудары по Украине, по ее городам и людям каждый день", - добавила Жан-Пьер.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь попыток запугивания граждан России, и это явный признак террористической деятельности. Он подчеркнул, что Россия в ходе СВО наносит удары по территории Украины, но по военным объектам и инфраструктуре.