Белый дом прокомментировал возможность передачи ракет ATACMS Украине

Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер сообщила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Белый дом заявил об отсутствии изменений в политике поставок оружия Вашингтоном, комментируя возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. С таким утверждением выступила во вторник на брифинге пресс-секретарь администрации американского лидера Карин Жан-Пьер.

"Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики", - сказала она, отвечая на то, как изменилась позиция США в отношении поставок ATACMS.

Ранее Госдеп заявлял, что у американской администрации нет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS.