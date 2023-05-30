30 мая, 19:55,
обновлено 30 мая, 20:17
Военная операция на Украине

Белый дом прокомментировал возможность передачи ракет ATACMS Украине

Пресс-секретарь администрации американского президента Карин Жан-Пьер сообщила, что изменений в политике военных поставок Киеву нет

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Белый дом заявил об отсутствии изменений в политике поставок оружия Вашингтоном, комментируя возможность передачи Киеву оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. С таким утверждением выступила во вторник на брифинге пресс-секретарь администрации американского лидера Карин Жан-Пьер.

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"Мне нечего объявить касательно изменений нашей политики", - сказала она, отвечая на то, как изменилась позиция США в отношении поставок ATACMS.

Ранее Госдеп заявлял, что у американской администрации нет на этом этапе планов поставок Киеву ATACMS. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеЖан-Пьер, Карин
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