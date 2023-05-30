США заявили, что не ставят условием поставок F-16 Турции принятие Швеции в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден ясно дал понять, что поддерживает продажу Турции F-16

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не ставит условием поставок Турции американских истребителей F-16 ратификацию Анкарой протоколов о вступлении Швеции в Организацию Североатлантического договора. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Когда речь заходит о каких-либо условиях в отношении продажи Турции F-16, а также об одобрении [Анкарой] заявки Швеции на вступление в НАТО, то эта [ратификация протоколов] не является условием [для продажи истребителей]. Президент Байден уже давно ясно дал понять, что он поддерживает продажу [Турции] F-16", - сказала пресс-секретарь.