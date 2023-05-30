Зеленский поручил обеспечить доступность бомбоубежищ в украинских городах

Глава государства подчеркнул, что это "ответственность конкретных чиновников"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский указал представителям местных властей на необходимость обеспечить доступность укрытий для населения.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это "ответственность конкретных чиновников".

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным украинского агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве и обеспечить к ним беспрепятственный доступ граждан.