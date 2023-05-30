Зеленский заявил, что Киев и Берлин выходят на общие позиции перед важными встречами

Они должны пройти скоро, сообщил президент Украины

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Украина и ФРГ выходят на общие позиции и общие решения по различным вопросам перед важными международными мероприятиями, которые должны скоро состояться. Об этом во вторник по итогам разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Говорил сегодня с канцлером Германии Шольцем, в частности, о ПВО. <...> Обсудили в целом оборонную ситуацию, наше сотрудничество в сфере безопасности. Перед важными международными мероприятиями, которые состоятся очень скоро, выходим на общие позиции, на общие решения", - сказал украинский лидер в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Зеленский не уточнил, о каких именно позициях и решениях идет речь.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обратился к главам МИД стран - членов НАТО перед их встречей, которая пройдет в Осло 31 мая. До этого газета Politico со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе сообщила, что на этой неформальной встрече будут обсуждать тему обещаний Киеву по поводу членства в НАТО. Газета отметила, что в альянсе сохраняются острые разногласия по поводу того, что можно пообещать Украине на саммите НАТО в Вильнюсе в июле вместо вступления, вопрос о котором, по общему мнению, не может обсуждаться до завершения боевых действий.