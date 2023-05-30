США призвали Совбез ООН поддержать предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что "одна страна" открыто пренебрегает основными принципами по обеспечению безопасности

ООН, 30 мая. /ТАСС/. США призывают членов Совета Безопасности ООН поддержать предложенные генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси пять принципов по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Об этом заявила во вторник на заседании Совбеза постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Мы призываем всех поддержать принципы господина Гросси, основанные на семи положениях по обеспечению ядерной безопасности. Но одна страна продолжает демонстрировать открытое пренебрежение этими принципами", - утверждала она.

Ранее Гросси на заседании предложил Совбезу поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак по станции или с ее территории; не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки; не подвергать опасности энергоснабжение станции; обеспечить защиту всех структур и систем, гарантирующих безопасную работу станции; не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.