В Швейцарии заявили о поддержке предложения главы МАГАТЭ по безопасности Запорожской АЭС

Глава МИД республики Иньяцио Кассис расценил обстановку вокруг ЗАЭС как "очень напряженную"

ООН, 30 мая. /ТАСС/. Берн поддерживает предложенные генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси принципы обеспечения безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС), представленные во вторник на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в выступлении на заседании Совбеза Иньяцио Кассис, глава МИД председательствующей в СБ ООН в мае Швейцарии.

"Швейцария приветствует усилия агентства и полностью поддерживает эти предложения", - сказал он, добавив, что речь идет о "прагматичном и целенаправленном подходе". Кассис расценил обстановку вокруг ЗАЭС как "очень напряженную", призвав членов Совбеза и власти в Киеве поддержать предложенные главой МАГАТЭ пять принципов обеспечения безопасности. "Мы предлагаем Российской Федерации и Украине полностью реализовать эти пять принципов и взять на себя обязательство по защите Запорожской АЭС", - заявил глава внешнеполитического ведомства. Он напомнил в этой связи о рисках для гражданского населения.

Гросси, выступая на заседании Совбеза, изложил пять принципов по защите ЗАЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных, также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры станции, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.