Белый дом считает критически важными контакты между оборонными ведомствами США и КНР

Переговоры необходимы для того, чтобы избежать непонимания и не допустить конфликта между странами

ВАШИНГТОН, 30 мая. /ТАСС/. Прямые контакты между представителями оборонных ведомств США и Китая критически важны для избежания эскалации соперничества двух стран до конфликта. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, комментируя сообщения об отказе Пекина провести на полях сингапурской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в начале июня встречу главы Пентагона Ллойда Остина и его китайского коллеги Ли Шанфу.

"Мы высоко ценим переговоры непосредственно между военными, которые позволяют ответственно управлять сложными отношениями и избегать какого-либо непонимания или эскалации соперничества до конфликта. <...> Сохранение открытыми линий связи между США и Китаем - очень ответственная вещь, мы хотим сохранять этот подход. В остальном я советую вам обратиться к Министерству обороны", - сказала она.

Жан-Пьер напомнила о прошедшей в Вене 10-11 мая встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), члена Политбюро ЦК КПК Ван И. "Эти линии связи оставались и остаются открытыми, но контакты военных критически важны", - подчеркнула пресс-секретарь.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщила, что что КНР отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции "Диалог Шангри-Ла".

Остин подтвердил 11 мая, что считает "критически важным" очно встречаться с Ли Шанфу. Глава американского военного ведомства отметил, что будет "стремиться взаимодействовать" на форуме в Сингапуре с китайским коллегой. США применили санкции в отношении Ли Шанфу в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент Ли Шанфу был главой управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР. Минобороны страны он возглавил в марте.