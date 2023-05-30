СМИ: Путин и Зеленский отдельно посетят Анкару после инаугурации Эрдогана

По мнению журналистки турецкой газеты, президенты России и Украины будут обсуждать с лидером Турции зерновой коридор

АНКАРА, 30 мая. /ТАСС/. Журналистка столичного бюро турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат полагает, что президент России Владимир Путин после инаугурации победившего на выборах 28 мая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит республику с "отдельным и специальным визитом". Такое мнение она изложила во вторник в программе "Ночной взгляд", которая вышла в эфире телеканала CNN Türk.

Она также утверждала, что после Путина в Турцию приедет президент Украины Владимир Зеленский. В ходе этих визитов "будет обсуждаться зерновой коридор и ход" конфликта на Украине, считает Фырат. Она не уточнила, когда могут состояться эти визиты.

Кремль не анонсировал возможные сроки визита Путина в Турцию, а в ответ на вопрос о встрече с Эрдоганом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 мая заявил, что "так или иначе в какой-то перспективе [встреча] обязательно состоится, но пока каких-то прикидок по времени нет".