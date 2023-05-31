Блинкен поблагодарил Чавушоглу за усилия Турции по сохранению зерновой сделки

Госсекретарь США и министр иностранных дел Турции также подчеркнули важность обеспечения единства НАТО

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел во вторник телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого в том числе поблагодарил его за усилия Анкары, направленные на сохранение зерновой сделки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, Блинкен позвонил Чавушоглу, чтобы передать поздравления с победой во втором туре выборов действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. "Госсекретарь Блинкен поблагодарил министра иностранных дел за продолжение правительством его страны усилий, направленных на продолжение реализации черноморской зерновой инициативы, выработанной при посредничестве ООН", - отметил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

По его словам, "госсекретарь Блинкен подчеркнул, что США высоко ценят двусторонние отношения с Турцией".

Кроме того, "госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Чавушоглу подчеркнули важность [обеспечения] единства НАТО", заявил Миллер. Согласно изложенной им информации, Блинкен "выразил твердую уверенность в том, что Швеция готова [уже] сейчас присоединиться к [Североатлантическому] альянсу".