МАГАТЭ намерена усилить присутствие на Запорожской АЭС

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси отметил, что наблюдатели начнут отслеживать военную активность на ЗАЭС и вокруг нее, в том числе возможную милитаризацию станции и направленные против нее атаки

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается усиливать присутствие на Запорожской АЭС. Об этом заявил во вторник журналистам после заседания Совета Безопасности ООН генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Мы собираемся усиливать присутствие агентства через нашу постоянную миссию на ЗАЭС", - сказал он.

По его словам, наблюдатели МАГАТЭ начнут отслеживать военную активность на ЗАЭС и вокруг нее, в том числе возможную милитаризацию станции и направленные против нее атаки.

"Что касается того, что будет дальше, то мы будем в отличие от того, что было раньше, более внимательно наблюдать за соблюдением принципов безопасности, которые связаны с военными действиям, возможной милитаризацией, атаками на станцию, за всем тем, что раньше не было частью нашей миссии. Это позволит нам давать более детальную информацию", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будут делать представители МАГАТЭ, если зафиксируют атаки против станции, Гросси ответил, что они будут сообщать о таких инцидентах международному сообществу. "У МАГАТЭ есть одна сила - это сила пера, - указал он. - Мы немедленно сообщим, а международное сообщество немедленно узнает из авторитетного источника, что происходит. Мы считаем, что это сдерживающий фактор на случай, если кому-то придет в голову атаковать атомную станцию. Но этого мало. Нам нужен мир".

Гросси ранее предложил Совбезу ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности ЗАЭС: не допускать атак по станции или с ее территории, не размещать на станции тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для атаки, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Киев выступает за демилитаризацию станции.

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