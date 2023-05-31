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Эскалация в Косове

Начальник Генштаба ВС Сербии осмотрел позиции армии на административной линии с Косово

Милан Мойсилович проверил, что военнослужащие сербских вооруженных сил готовы, мотивированы и полностью обучены для быстрого и решительного выполнения всех задач, которые ставятся перед ними

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович осмотрел позиции армии на административной линии с Косовым и Метохией (КиМ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

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Сообщается, что генерал Мойсилович с соратниками осмотрел подразделения Армии Сербии, размещенные на административной линии Автономного сербского края Косово и Метохия. Генерал проверил, как проводится развертывание частей Армии Сербии и убедился, что военнослужащие сербских вооруженных сил готовы, мотивированы и полностью обучены для быстрого и решительного выполнения всех задач, которые ставятся перед ними.

Ранее ВС Сербии были приведены в повышенную готовность с связи с обострением на севере Косова и Метохии. 

Теги:
СербияЭскалация в Косове
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