Премьер-министр Эстонии заявила, что у нее мало шансов стать следующим генсеком НАТО

По словам Каи Каллас, есть более подходящие кандидаты на этот пост

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает маловероятным свое назначение на пост генерального секретаря НАТО после ухода Йенса Столтенберга.

"Я боюсь, что это очень маловероятно. На это есть много причин. Я думаю, что одна из них состоит в том, что я открыто высказывала свое мнение по этому вопросу. Я представляю восточный фланг - хотя мы в НАТО уже 20 лет, есть другие страны, которые считаются более подходящими", - сказала она во вторник в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

15 мая Столтенберг подтвердил, что намерен покинуть пост генсека НАТО после истечения срока его полномочий осенью 2023 года. Среди наиболее вероятных кандидатов на роль его преемника ранее назывался министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который в интервью немецкому агентству DPA 18 мая открыто выразил желание возглавить альянс. Еще одним претендентом, согласно британским СМИ, является заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд.

26 мая агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что некоторые члены НАТО считают, что Каллас придерживается слишком жесткой позиции по отношению к России для того, чтобы занять пост генерального секретаря альянса.