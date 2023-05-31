В президентских выборах Латвии будут участвовать три кандидата

По данным аналитиков, ни один из них не пользуется решающей поддержкой парламента

ВИЛЬНЮС, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Сейма (однопалатного парламента) Латвии проведут в среду голосование, чтобы выбрать нового президента. На высший государственный пост в республике претендуют три кандидата. Действующий президент Эгилс Левитс не стал баллотироваться на второй срок, он будет исполнять обязанности главы государства до 8 июля.

На президентский пост претендуют эксперт по публичному управлению и активистка латышской диаспоры в Европе 42-летняя Элина Пинто, 66-летний архитектор, бизнесмен и политик Улдис Пиленс и глава МИД в действующем кабмине 49-летний Эдгарс Ринкевичс.

По оценкам аналитиков, ни один из кандидатов не пользуется решающей поддержкой парламента. Выдвинувшая кандидатуру Пинто левоцентристская партия "Прогрессивные" хочет, чтобы у будущего президента была четкая направленность на еще более глубокую интеграцию в ЕС и НАТО, а также ориентация на западные ценности. Как заявил журналистам Пиленс, баллотирующийся от центристского "Объединенного списка", входящего в правящую коалицию, он вряд ли пришел бы в политику, если бы не специальная военная операция РФ на Украине. По его словам, Латвии необходимо формировать другую политику, которая больше соответствовала бы геополитической ситуации, экономическим вызовам и ожиданиям граждан страны. Ринкевичс, выдвинутый правящей правоцентристской партией "Новое единство", является сторонником жесткой линии по отношению к РФ.

Президент избирается абсолютным большинством голосов депутатов Сейма (51 голос из 100) на четыре года. Заседание начнется в 09:00 по местному времени (совпадает с мск). Если первый тур победителя не выявит, в тот же день может быть объявлено повторное голосование с участием двух лидеров по числу набранных голосов. Если президент и после этого избран не будет, процедура выдвижения кандидатов начнется заново, а выборы перенесут на июнь.

Президент Латвии обладает ограниченными полномочиями. Он представляет государство на международной арене, возглавляет вооруженные силы страны, обладает правом помилования, предлагает кандидатуру на пост главы правительства, может созывать и вести чрезвычайные заседания кабинета министров. Глава государства обладает законодательной инициативой и правом отправлять принятые Сеймом законы на доработку.