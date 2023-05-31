Источник: Эрдоган принесет присягу 3 июня

Остается несколько формальных процедур, после которых ЦИК сможет обнародовать окончательные итоги голосования

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принесет присягу 3 июня, и уже 4 июня присягу могут принести члены нового правительства. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в Анкаре.

"Президент в субботу принесет присягу и вступит в должность. В воскресенье же ожидается присяга членов кабинета, и новое правительство начнет работу", - сказал он. По информации собеседника, фактически все результаты второго тура выборов президента полностью подсчитаны, остается несколько формальных процедур, поэтому в самом скором времени ЦИК обнародует окончательные итоги голосования.

Как сообщил во вторник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, практически сразу после присяги в парламенте Эрдоган может объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что в новом правительстве останется лишь несколько министров действующего кабинета. Это главы МИД, МВД и Минобороны. Сегодня Эрдоган проведет последнее заседание действующего правительства. Оно начнется в 15:30 мск и продлится до нескольких часов. Местные СМИ называют это прощальным собранием министров перед оглашением новых имен, которые будут руководить ведомствами.

Во вторник ЦИК объявил официальные окончательные итоги парламентских выборов, прошедших 14 мая. Они опубликованы в официальной газете. В соответствии с протоколом депутаты парламента 28 созыва примут присягу 2 июня.