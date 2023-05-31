В Госдепе выразили надежду на продуктивную встречу Алиева и Пашиняна в Молдавии

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, американская администрация удовлетворена тем, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают на продуктивную встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Кишеневе. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, американская администрация удовлетворена тем, что "переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжаются". "Как заявил [ранее] госсекретарь [США Энтони] Блинкен, достижение мира на Южном Кавказе возможно. Мы недавно давали высокую оценку приверженности премьер-министра Пашиняна миру, и мы приветствуем недавние высказывания президента Алиева насчет рассмотрения амнистии [по Нагорному Карабаху]", - отметил Миллер.

"Лидеры Армении и Азербайджана встретятся позднее на этой неделе в Кишиневе с нашими европейскими партнерами. И мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к урегулированию данных вопросов за столом переговоров, а не путем применения насилия", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, "агрессивная риторика способна лишь вести к продолжению насилия <...>, конструктивный диалог - как в публичном, так и в частном порядке - может создать мир, благоприятные возможности и надежду". "США готовы поддержать усилия обеих сторон с целью заключения прочного и уважающего достоинство людей мирного соглашения", - заверил Миллер.

Власти в Ереване сообщали, что Пашинян и Алиев проведут встречу в Кишиневе 1 июня при посредничестве лидеров Франции и Германии Эмманюэля Макрона и Олафа Шольца, а также главы Евросовета Шарля Мишеля.