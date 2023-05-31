КНДР запустила предположительно разведывательную ракету

Жителей Сеула предупредили о необходимости готовиться к эвакуации

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. КНДР во вторник осуществила запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником в сторону японского острова Окинава. В связи с этим в Японии сработала система оповещения J-Alert, жителей Окинавы призвали укрыться в зданиях или под землей.

Минобороны Японии приводило информацию о запуске баллистической ракеты. Спустя некоторое время оповещение об эвакуации на Окинаве было снято. Уточняется, что угрозы от ракеты КНДР нет.

Южнокорейские военные в свою очередь уточняют, что речь идет о ракете, которая должна вывести спутник на орбиту.

Как сообщает Yonhap, жителей Сеула предупредили о необходимости готовиться к эвакуации на фоне сообщений о запуске ракеты КНДР.

В новость внесены изменения (01:09 мск) - приводятся данные об отмене оповещения об эвакуации в Окинаве.