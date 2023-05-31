Постпред при ООН: Украина выступает за демилитаризацию ЗАЭС

Сергей Кислица утверждает, что Киев поддерживает генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в стремлении исправить ситуацию и восстановить безопасность ЗАЭС

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Украина выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС (ЗАЭС). С таким заявлением выступил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Сергей Кислица.

По утверждению украинского постпреда, Киев "поддерживает генерального директора [МАГАТЭ Рафаэля Гросси] в стремлении исправить неподобающую ситуацию и восстановить безопасность ЗАЭС". "Мы приняли во внимание изложенные генеральным директором принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. Они частично основаны на семи непреложных компонентах [ядерной безопасности], применимых к атомным объектам по всему миру", - продолжил Кислица.

"В случае с ЗАЭС, однако, ввиду уникальности сложившейся ситуации, незаконной оккупации станции другим государством, эти принципы должны быть дополнены требованием полной демилитаризации и деоккупации станции", - утверждал Кислица.

Гросси, выступая на заседании Совбеза, изложил пять принципов по защите ЗАЭС, включающие запрет на ведение огня с территории станции и в ее направлении, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. Кроме того, ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных, также необходимо обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры станции, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий, подчеркнул глава МАГАТЭ.