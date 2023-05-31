В Боливии заявили, что ООН должна остановить планы по экспансии НАТО

Президент республики Луис Арсе считает, что "источником военного конфликта в Восточной Европе", от последствий которого страдает весь мир, стало вмешательство альянса для расширения своего радиуса действия

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мая. /ТАСС/. ООН должна приложить больше усилий для того, чтобы остановить экспансионистские амбиции НАТО и добиться перемирия на Украине, считает президент Боливии Луис Арсе.

"Мы должны работать над тем, чтобы сделать планету зоной мира. Для достижения этой цели среди прочего жизненно важно, чтобы ООН без устали работала над тем, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, чтобы соблюдались исторические права народа и государства Палестина и чтобы НАТО больше не думала о своих экспансионистских планах. Южная Америка также может внести вклад", - сказал он в ходе выступления на саммите стран Южной Америки в Бразилии, запись которого обнародовала пресс-служба главы государства.

По мнению Арсе, "источником военного конфликта в Восточной Европе", от последствий которого страдает весь мир, стало "неоправданное вмешательство НАТО с целью расширения своего радиуса действия". Лидер Боливии также отметил, что народы Южной Америки продолжают сталкиваться с социальным и экономическим неравенством из-за "несправедливого мирового порядка".