30 мая, 22:22

В США заявили об агрессивном маневре истребителя КНР при перехвате их самолета-разведчика

Индо-Тихоокеанское командование ВС Соединенных Штатов выразило надежду на то, что все страны региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом

ТАСС, 31 мая. Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США во вторник заявило об агрессивном маневре китайского истребителя против американского самолета-разведчика RC-135.

"26 мая 2023 года пилот истребителя J-16 Китайской Народной Республики выполнил неоправданно агрессивный маневр при перехвате самолета RC-135 ВС США, - говорится в заявлении командования. - Пилот из КНР пролетел прямо перед носом RC-135, вынудив американский самолет лететь через спутную турбулентность".

В заявлении утверждается, что американский самолет выполнял "регулярные безопасные операции" над Южно-Китайским морем.

Командование выразило надежду на то, что все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом. 

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© Информационное агентство ТАСС
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