Yonhap: военные Южной Кореи допустили, что ракета КНДР взорвалась в воздухе

По информации агентства, ракета пропала с радаров до достижения точки, где должны были упасть ее части

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Военные Республики Корея рассматривают возможность, что ракета-носитель КНДР могла взорваться в полете. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники.

"Ракета-носитель не достигла запланированного места падения [частей] и исчезла с радаров. Мы анализируем возможность того, что во время полета случился взрыв в воздухе или крушение", - сказал источник агентства среди военных.

"Мы проверяем, состоялся ли полет нормально", - добавили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Вместе с тем агентство Kyodo со ссылкой на японские правительственные источники сообщает, что запущенная КНДР ракета, предположительно, с ее первым разведывательным спутником не пролетела заданное расстояние и упала, что может свидетельствовать о неудачном запуске. Телеканал NHK также со ссылкой на источники сообщает, что ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова.

Ранее власти КНДР информировали Японию и Международную морскую организацию о планах запустить свой первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня.