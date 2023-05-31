30 мая, 23:06

Гросси заявил об отсутствии непосредственного радиологического риска снарядов с ураном

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии агентство заявил, что организация следит за ситуацией и готова изучить последствия от использования таких снарядов, если поступит соответствующий запрос

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Боеприпасы с обедненным ураном не создают прямых радиологических рисков. Об этом заявил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед журналистами после заседания Совета Безопасности ООН.

Читайте также
Что известно об обедненном уране

"Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создает непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию. Это риск иной природы", - сказал Гросси.

Он отметил, что агентство следит за ситуацией и готово изучить последствия от использования таких снарядов, если поступит соответствующий запрос.

В конце апреля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в письменных ответах на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба" подтвердил, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. При этом он добавил, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что те, "кто будет непосредственно использовать" боеприпасы с обедненным ураном, должны понимать, что будут наносить себе и своим гражданам "непоправимый вред", и им придется нести за это ответственность. 

Теги:
РоссияГросси, Рафаэль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация