Гросси заявил об отсутствии непосредственного радиологического риска снарядов с ураном

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии агентство заявил, что организация следит за ситуацией и готова изучить последствия от использования таких снарядов, если поступит соответствующий запрос

ООН, 31 мая. /ТАСС/. Боеприпасы с обедненным ураном не создают прямых радиологических рисков. Об этом заявил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед журналистами после заседания Совета Безопасности ООН.

"Важно понимать, что, в отличие от того, что может произойти в Запорожье, это не создает непосредственную радиологическую чрезвычайную ситуацию. Это риск иной природы", - сказал Гросси.

Он отметил, что агентство следит за ситуацией и готово изучить последствия от использования таких снарядов, если поступит соответствующий запрос.

В конце апреля заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в письменных ответах на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба" подтвердил, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обедненным ураном. При этом он добавил, что Лондон не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что те, "кто будет непосредственно использовать" боеприпасы с обедненным ураном, должны понимать, что будут наносить себе и своим гражданам "непоправимый вред", и им придется нести за это ответственность.