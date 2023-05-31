Совет национальной безопасности Южной Кореи созвал заседание в связи с пуском ракеты КНДР

Ракета была запущена с полигона Тончханни и пролетела над Желтым морем

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности при президенте Республики Корея созвал срочное заседание в связи с запуском ракеты-носителя КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Комитет начальников штабов Республики Корея информировал, что в среду КНДР запустила, "как она утверждает, ракету-носитель" со спутником. По его данным, ракета стартовала в 06:29 по местному времени с полигона Тончханни и пролетела над Желтым морем.

Агентство добавляет, что ракета была запущена в сторону юга. Ранее власти КНДР информировали Японию и Международную морскую организацию о планах запустить свой первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня.

Кроме того, власти Сеула распространили среди жителей предупреждения с просьбой готовиться к возможной эвакуации, однако позднее они заявили, что сообщения были разосланы по ошибке.