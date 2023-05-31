Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО обсудят ситуацию на Украине и в Косове

По некоторым данным, на встрече также поднимут вопрос повышения военных расходов

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Ситуация на Украине и обострение обстановки в непризнанном Косове станут главными темами двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая откроется в среду в Осло. Встреча носит неформальный характер, поэтому остальная часть ее программы официально не объявлена, однако, по сообщениям дипломатических источников в Брюсселе и европейских СМИ, участники также обсудят подготовку к саммиту альянса в Вильнюсе в июле и вопросы повышения военных расходов.

Как сообщило во вторник европейское издание газеты Politico, на встрече, в частности, предстоит обсудить, что можно обещать Украине на саммите в Вильнюсе вместо вступления в альянс, которое в условиях продолжающегося военного конфликта невозможно.

Газета подчеркивает, что Киев уже не может удовлетвориться принятой на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году формулой, что "Украина и Грузия со временем вступят в НАТО, когда будут соответствовать всем критериям". Украинским властям нужен более зримый символ прогресса на пути в альянс. Одним из вариантов, по версии издания, может стать создание совета Украина - НАТО, который должен стать более продвинутой формой сотрудничества, чем действующая сейчас комиссия НАТО - Украина. Вместе с тем несколько стран Западной Европы убеждены, что серьезная дискуссия о членстве должна подождать до конца военного конфликта, что не препятствует более тесному сотрудничеству НАТО и Украины, указывает Politico.

В ходе встречи речь также пойдет об оказании Украине дальнейшей военной помощи НАТО. Без обсуждения этой темы с конца февраля 2022 года не проходит ни одна встреча альянса.

Усиление в Косове

Прибывший в Осло за день до совещания генсек НАТО и экс-премьер Норвегии Йенс Столтенберг сообщил во вторник на пресс-конференции, что альянс считает неприемлемой эскалацию в Косове и "нападения на военных НАТО". Он никак не прокомментировал сообщения СМИ из региона о том, что представители контингента альянса атаковали сербов, проводивших мирные акции протеста. Он также не упомянул, что более 50 косовских сербов получили ранения в ходе столкновений, сообщив лишь о 30 раненых военных альянса.

При этом Столтенберг обещал, что силы НАТО в Косово "предпримут все необходимые действия, чтобы обеспечить безопасность всего населения края". По его словам, "НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово из оперативного резерва", а также "повысит уровень готовности еще одного батальона, чтобы он мог быть отправлен туда при необходимости".

Приглашение Швеции

На встречу глав внешнеполитических ведомств также приглашена Швеция, вступление которой в альянс продолжает блокировать Турция. Столтенберг заявил, что эта страна уже практически является членом НАТО и что "в случае агрессии против нее НАТО не останется безучастной". В то же время никакого прогресса в деле вступления в альянс у Стокгольма пока нет.

В связи с этим Столтенберг обещал в Осло приложить все усилия для того, чтобы Швеция смогла стать полноправным членом альянса к саммиту в Вильнюсе.

По сообщению пресс-службы НАТО, с этой целью он провел во вторник первый после выборов телефонный разговор с избранным на новый срок президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поздравил его с избранием и подчеркнул важность скорейшего решения вопроса о вхождении Швеции в НАТО.

По мере приближения саммита НАТО в альянсе вновь обсуждают повышение военных расходов государств-членов. Однако если с 2014 года Брюссель и Вашингтон требовали от всех стран НАТО довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, то теперь, по словам Столтенберга, государства должны рассматривать 2% не как потолок расходов, а как их минимально приемлемый уровень.

Чтобы внести эту формулировку в итоговую декларацию саммита НАТО, предстоит, в частности, определиться со сроками введения нижней планки. В 2022 году только 8 из 31 страны альянса смогли повысить уровень своих расходов на оборону выше 2% ВВП.